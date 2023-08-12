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Хави высказался о трансферах Барселоны

Испанский специалист поделился мыслями о возможных переходах в команду и продажах.
Сегодня, 18:39
Хави
Хави

Наставник каталонской Барселоны Хави поделился мыслями о трансферной политике клуба.

Испанец высказался о возможном уходе из клуба Ансу Фати.

"Я очень доволен Ансу, он - наследие клуба в настоящем и будущем, а дальше мы будем решать до 31 августа.

Я не могу ничего гарантировать, пока рынок не закрыт", - заявил Хави.

Также специалист прокомментировал трансферы Неймара и Витора Роке.

"Я уже сказал, что рынок открыт до 31 августа... так что мое внимание сосредоточено на Хетафе. Больше я ничего не могу сказать

Витор Роке? Он уже наш игрок, он присоединится к нам в январе, если не будет новостей", - сказал он.

Отметим, что матч Хетафе - Барселона состоится завтра, 13 августа, в 22:30.


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