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Клопп - о матче с Челси: Cегодняшняя игра не предопределила исход сезона

Немец уверен, что его команда готова бороться за высокие места.
Вчера, 23:53
Юрген Клопп
Юрген Клопп

Наставник Ливерпуля Юрген Клопп высказался об итогах матча против Челси.

По словам специалиста, он уверен, что его команда в этом сезоне будет выступать хорошо.

"Сегодняшняя игра  не решила, как пройдет наш сезон. Давайте будем продолжать. Будем позитивны. Эта команда будет работать. 100%.

Я позитивно смотрю на этот сезон. Ребята рвутся вперед, и я буду рядом с ними", - заявил Клопп.

Отметим, что Ливерпуль сыграл вничью с Челси со счетом 1:1.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Челси Юрген Клопп

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