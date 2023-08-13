Клопп - о матче с Челси: Cегодняшняя игра не предопределила исход сезона
Немец уверен, что его команда готова бороться за высокие места.
Наставник Ливерпуля Юрген Клопп высказался об итогах матча против Челси.
По словам специалиста, он уверен, что его команда в этом сезоне будет выступать хорошо.
"Сегодняшняя игра не решила, как пройдет наш сезон. Давайте будем продолжать. Будем позитивны. Эта команда будет работать. 100%.
Я позитивно смотрю на этот сезон. Ребята рвутся вперед, и я буду рядом с ними", - заявил Клопп.
Отметим, что Ливерпуль сыграл вничью с Челси со счетом 1:1.