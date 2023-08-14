Хетафе - Барселона: обзор и результат матча чемпионата Испании 13.08.2023

В рамках первого тура чемпионата Испании Хетафе дома принял Барселону.

Первый момент в начале матча мог возникнуть именнно у хозяев, но арбитр матча не назначил пенальти за возможный фол на Хуане Латасе.

Спустя 20 минут Ориоль Ромеу пробил издали рядом со штангой, а практически сразу после этого Хуан Иглесиас Санчес пробил в правый угол ворот Барсы, но тер Штеген сделал невероятный сейв.

Впрочем, дальше команды отметились лишь грубостью. Сперва Дамиан Суарез ударил в живот Илкая Гюндогана, не получив даже желтой, а затем Рафинья заработал две желтые, одна из которых за удар соперника в голову и был удален.

Это было не единственное удаление в матче, ведь в начале второго тайма Хайме Мата сорвал опасную атаку "сине-гранатовых" и тоже увидел вторую желтую. Первая была получена за разговоры с арбитром.

Затем был удален и тренер одной из команд, а именно Хави, возглавляющий Барселону. Снова наказание последовало за разговоры с рефери.

Итог матча - три удаления и ноль забитых мячей. Команды разошлись миром, не сумев отличиться в ворота друг друга, хотя в концовке гости могли претендовать на пенальти, но VAR решил, что его не было.

Статистика матча чемпионата Испании Хетафе - Барселона

Хетафе - Барселона 0:0

xG: 0.49 - 1.39

Владение мячом: 25% - 75%

Удары: 4 - 14

Удары в створ: 2 - 4