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Манчестер Юнайтед готов приобрести одноклубника Миколенко

Амаду Онана может перейти в стан "красных дьяволов".
Сегодня, 16:51
Амаду Онана / Getty Images
Амаду Онана / Getty Images

Английский Манчестер Юнайтед продолжает искать футболиста оборонительного плана в линию полузащиты.

Как сообщает Джейкоб Штайнберг, "красные дьяволы" могут приобрести игрока Эвертона Амаду Онана.

"Ириски" готовы продать бельгийца, но просят достаточно большую сумму. Речь идет о 50 млн фунтах.

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Отметим, что в минувшем сезоне опорник провел 35 матчей, забив гол и отдав 2 ассиста. В текущей кампании пока сыграл в одном матче, не отметившись результативными действиями.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: эвертон манчестер юнайтед Амаду Онана

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