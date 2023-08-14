Манчестер Юнайтед готов приобрести одноклубника Миколенко

Амаду Онана может перейти в стан "красных дьяволов".

Английский Манчестер Юнайтед продолжает искать футболиста оборонительного плана в линию полузащиты.

Как сообщает Джейкоб Штайнберг, "красные дьяволы" могут приобрести игрока Эвертона Амаду Онана.

"Ириски" готовы продать бельгийца, но просят достаточно большую сумму. Речь идет о 50 млн фунтах.

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Отметим, что в минувшем сезоне опорник провел 35 матчей, забив гол и отдав 2 ассиста. В текущей кампании пока сыграл в одном матче, не отметившись результативными действиями.

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