Бавария нацелилась на вратаря Ман Сити
Штефан Ортега может стать игроком мюнхенцев.
Бавария продолжает искать себе нового основного голкипера.
Как сообщает Флориан Плеттенберг, в шорт-листе мюнхенцев появилась кандидатура вратаря Манчестер Сити Штефана Ортеги. В последние дни с лагерем игрока велись переговоры.
"Горожане" хотели бы сохранить футболиста, исполняющего у них функции запасного голкипера, но препятствовать уходу немца не станут.
Читай также: Манчестер Сити работает над трансфером вингера Ренна
Бавария рассматривает Ортегу в качестве приоритетной кандидатуры на позицию основного стража ворот, который способен заменить Зоммера.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!