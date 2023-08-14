Бавария нацелилась на вратаря Ман Сити

Бавария продолжает искать себе нового основного голкипера.

Как сообщает Флориан Плеттенберг, в шорт-листе мюнхенцев появилась кандидатура вратаря Манчестер Сити Штефана Ортеги. В последние дни с лагерем игрока велись переговоры.

"Горожане" хотели бы сохранить футболиста, исполняющего у них функции запасного голкипера, но препятствовать уходу немца не станут.

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Бавария рассматривает Ортегу в качестве приоритетной кандидатуры на позицию основного стража ворот, который способен заменить Зоммера.

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