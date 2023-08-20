Малиновский: Я очень рад вернуться в знакомый чемпионат

Новичок итальянской Дженоа Руслан Малиновский поделился мыслями о переходе в клуб.

По словам Малиновского, Италия успела стать для него и его семьи вторым домом.

"Прежде всего, я очень рад вернуться в лигу, которую хорошо знаю. Италия - это наш второй дом. Спасибо за оказанное доверие. Я очень горжусь тем, что буду представлять этот прекрасный город, команду с великой историей", - заявил футболист в своем Instagram.

Напомним, "грифоны" арендовали украинца с правом выкупа за 10 млн евро.

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