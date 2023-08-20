iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Малиновский: Я очень рад вернуться в знакомый чемпионат

Хавбек высказался о переходе в Дженоа.
Сегодня, 15:59
Руслан Малиновский / genoacfc.it
Руслан Малиновский / genoacfc.it

Новичок итальянской Дженоа Руслан Малиновский поделился мыслями о переходе в клуб.

По словам Малиновского, Италия успела стать для него и его семьи вторым домом.

"Прежде всего, я очень рад вернуться в лигу, которую хорошо знаю. Италия - это наш второй дом. Спасибо за оказанное доверие. Я очень горжусь тем, что буду представлять этот прекрасный город, команду с великой историей", - заявил футболист в своем Instagram.

Напомним, "грифоны" арендовали украинца с правом выкупа за 10 млн евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дженоа Руслан Малиновский

Статьи по теме

Малиновский вернется в Серию А - инсайдер Малиновский вернется в Серию А - инсайдер
Бывший клуб Шевченко работает над арендой Малиновского Бывший клуб Шевченко работает над арендой Малиновского
Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1 Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
Днепр-1 сенсационно уступил Оболони Днепр-1 сенсационно уступил Оболони
Помочь журналистам

Видео

Первый трофей Кривцова и Месси в Интер Майами: видео голов и обзор финала Кубка лиг
Первый трофей Кривцова и Месси в Интер Майами: видео голов и обзор финала Кубка лиг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская поднялась на 37 мест, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Руне вошел в пятерку лучших, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Футбол17:12
Кучер подал в отставку с поста главного тренера Днепра-1
Украина17:00
Днепр-1 сенсационно уступил Оболони
Футбол16:58
Беллингем: Я улучшил свою игру в десять раз по сравнению с прошлым сезоном
Футбол16:26
Середняк АПЛ попробует подписать конкурента Зинченко
Европа16:18
Манчестер Юнайтед нацелился на хавбека ПСЖ
Футбол15:59
Малиновский: Я очень рад вернуться в знакомый чемпионат
15:55
Экстра-лига по футзалу: расписание и результаты матчей
Киберспорт15:46
Неймар сделал совместное фото с бразильской легендой CS:GO и его командой
Футбол15:28
Миколенко - в запасе на матч против Астон Виллы
Футбол15:14
Кривбасс подписал защитника Динамо
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK