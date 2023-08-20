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Кащук забил дебютный гол за Шахтер в официальном матче

Украинец отличился голом в ворота Кривбасса.
Сегодня, 20:01
Алексей Кащук / shakhtar.com
Алексей Кащук / shakhtar.com

В рамках четвертого тура чемпионата Украины Шахтер на выезде встречается с Кривбассом.

Счет в матче открыл Алексей Кащук. Вингер замкнул передачу Алекксандра Зубкова, который получил мяч после сольного прорыва Гиорги Гочолеишвили.

Для Кащука этот гол стал дебютным забитым мячом в футболке "горняков" в рамках официальных матчей.

Ранее Алексей еще в первом туре этого сезона записал на свой счет первый ассист за Шахтер в официальных играх.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер Алексей Кащук

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