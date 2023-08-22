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Вице-премьерка Испании отреагировала на скандал, в который попал глава местной федерации футбола

Йоланда Диас призвала Луиса Рубиалеса подать в отставку из-за домоганий.
Сегодня, 11:38
Луис Рубиалес / Getty Images
Луис Рубиалес / Getty Images

Вице-премьерка Испании Йоланда Диас отреагировала на скандал с участием президента местной федерации футбола Луиса Рубиалеса.

Диас заявила, что поведение чиновника не допустимо, а его оправдания бесполезны и ему необходимо подать в отставку.

"Его оправдания абсолютно напрасны. Мы продолжаем призывать Рубиалеса к отставке, поскольку он домогался к женщине", - сказала Диас

Напомним, ранее Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо во время награждения после финала женского Чемпионата мира, а затем заявил, что женится на ней на Ибице.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: испания скандал

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