Вице-премьерка Испании отреагировала на скандал, в который попал глава местной федерации футбола
Йоланда Диас призвала Луиса Рубиалеса подать в отставку из-за домоганий.
Вице-премьерка Испании Йоланда Диас отреагировала на скандал с участием президента местной федерации футбола Луиса Рубиалеса.
Диас заявила, что поведение чиновника не допустимо, а его оправдания бесполезны и ему необходимо подать в отставку.
"Его оправдания абсолютно напрасны. Мы продолжаем призывать Рубиалеса к отставке, поскольку он домогался к женщине", - сказала Диас
Напомним, ранее Рубиалес поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженни Эрмосо во время награждения после финала женского Чемпионата мира, а затем заявил, что женится на ней на Ибице.
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