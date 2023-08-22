Ньюкасл подписал защитника Челси
Льюис Холл перебрался в состав "сорок".
Английский Ньюкасл усилил линию защиты перспективным талантом.
Как сообщает пресс-служба "сорок", в аренду из Челси был взят Льюис Холл. В контракте прописана опция обязательного выкупа контракта игрока за 35 млн евро.
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В новом клубе 18-летний футболист будет выступать под двадцатым номером.
Отметим, что Льюис является воспитанником Челси и в прошлом сезоне провел за "синих" 12 матчей, в которых отдал одну результативную передачу.
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