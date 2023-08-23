Спартак Трнава - СК Днепр-1: обзор и результат матча Лиги конференций 23.08.2023
"Спортклубовцы" выйдут на матч без номинального форварда
В рамках последнего раунда квалификации Лиги конференций Спартак Трнава принимает на своем поле Днепр-1.
Исполняющий обязанности главного тренера "спортклубовцев" Валерий Городов определился с составом на матч. Единственный сюрприз - отсутствие номинального центрфорварда
Читай также: Спартак Трнава - Днепр-1: онлайн-трансляция матча квалификации Лиги конференций
Матч между Спартаком из Трнавы и Днепром-1 состоится сегодня, 23 августа, в 19:30 по киевскому времени на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве.
Отметим, что на этой же арене свой последний домашний матч на данный момент проводила сборная Украины, победив Мальту со счетом 1:0.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!