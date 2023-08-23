Спартак Трнава - СК Днепр-1: обзор и результат матча Лиги конференций 23.08.2023

"Спортклубовцы" выйдут на матч без номинального форварда

В рамках последнего раунда квалификации Лиги конференций Спартак Трнава принимает на своем поле Днепр-1.

Исполняющий обязанности главного тренера "спортклубовцев" Валерий Городов определился с составом на матч. Единственный сюрприз - отсутствие номинального центрфорварда

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Матч между Спартаком из Трнавы и Днепром-1 состоится сегодня, 23 августа, в 19:30 по киевскому времени на стадионе имени Антона Малатинского в Трнаве.

Отметим, что на этой же арене свой последний домашний матч на данный момент проводила сборная Украины, победив Мальту со счетом 1:0.

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