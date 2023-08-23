iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Спартак Трнава - СК Днепр-1: видео голов и обзор матча Лиги конференций

Вашему вниманию лучшие моменты матча.
Вчера, 22:22
СК Днепр-1 / scdnipro1.com.ua
СК Днепр-1 / scdnipro1.com.ua

В рамках первого матча последнего квалификационного раунда Лиги конференций СК Днепр-1 встретился с трнавским Спартаком.

Команды обменялись голами, но взятием ворот предшествовало не менее интересное событие, а именно удаление в составе "спортклубовцев". Эдуард Сарапий уже в начале матча получил прямую красную за грубый фол.

В начале второго тайма словацкий коллектив вышел вперед, но затем Днепр-1 получил право на пенальти, которое реализовал Александр Пихаленок.

В концовке встречи подопечные Валерия Городова остались вдевятером. Игорь Когут, вышедший на замену, получил две желтые карточки за 15 минут матча.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лиги конференций Спартак Трнава - СК Днепр-1

Спартак Трнава - СК Днепр-1 1:1

Голы: Офори, 55, Пихаленок (пен), 67

Спартак Трнава: Такач - Коштрна, Штетина, Коша, Микович - Буката (Осени, 46), Зелькович, Прохазка (Штефаник, 46) - Офори, Джуричин (Ристовски, 46), Даниэл.

Днепр-1: Кинарейкин - Мирошниченко, Сваток, Сарапий, Кравец - Леднев (Филиппов, 71), Пихаленок (Горин, 87), Рубчинский (Когут, 59), Горбунов (Каплиенко, 59) - Гуцуляк

Предупреждения: Даниэл, Буката, Офори, Осени - Сваток, Рубчинский, Когут

На 9-й минуте был удален Эдуард Сарапий (Днепр-1) (грубое нарушение).

На 88-й минуте был удален Игорь Когут (Днепр-1) (второе предупреждение).

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: СК Днепр-1 Спартак Трнава

Статьи по теме

"Кинарейкин топ, остальные дно": реакция Сети на игру Днепра-1 в матче со Спартаком "Кинарейкин топ, остальные дно": реакция Сети на игру Днепра-1 в матче со Спартаком
Днепр-1 в меньшинстве вырвал ничью в матче против Спартака Трнавы Днепр-1 в меньшинстве вырвал ничью в матче против Спартака Трнавы
Бывшая коллега главы Федерации футбола Испании обвинила его в домогательствах Бывшая коллега главы Федерации футбола Испании обвинила его в домогательствах
Руководитель Феррари рассказал, когда стоит ожидать продления контракта с Сайнсом Руководитель Феррари рассказал, когда стоит ожидать продления контракта с Сайнсом
Помочь журналистам

Видео

Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А
Болонья - Милан 0:2 Видео голов и лучших моментов матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина осталась на 15-м месте, Норвегия увеличила отрыв
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Циципас потерял позиции в ТОП-10, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Футбол00:57
Бывшая коллега главы Федерации футбола Испании обвинила его в домогательствах
Формула 100:55
Руководитель Феррари рассказал, когда стоит ожидать продления контракта с Сайнсом
Европа00:37
Защитник Манчестер Юнайтед может достаться новой команде совершенно бесплатно
Футбол00:35
Манчестер Сити близок к подписанию вингера сборной Бельгии
Лига Чемпионов00:13
Лига чемпионов: Галатасарай перестрелял Мольде, Брага одолела Панатинаикос
Лига Европы00:10
Тренер Зари: Верю в то, что скоро будет мир, верю в нашу победу
Футбол00:01
Луческу: Я провел в Бешикташе два незабываемых года
Вчера, 23:47
Легкая атлетика23:47
Чемпионат мира-2023 по легкой атлетике: Бех-Романчук прошла в финал, остальные выбыли
Лига конференций23:41
"Кинарейкин топ, остальные дно": реакция Сети на игру Днепра-1 в матче со Спартаком
23:33
Шапаренко: Завтра выложимся на сто процентов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK