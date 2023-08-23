Спартак Трнава - СК Днепр-1: видео голов и обзор матча Лиги конференций
В рамках первого матча последнего квалификационного раунда Лиги конференций СК Днепр-1 встретился с трнавским Спартаком.
Команды обменялись голами, но взятием ворот предшествовало не менее интересное событие, а именно удаление в составе "спортклубовцев". Эдуард Сарапий уже в начале матча получил прямую красную за грубый фол.
В начале второго тайма словацкий коллектив вышел вперед, но затем Днепр-1 получил право на пенальти, которое реализовал Александр Пихаленок.
В концовке встречи подопечные Валерия Городова остались вдевятером. Игорь Когут, вышедший на замену, получил две желтые карточки за 15 минут матча.
Вашему вниманию видео голов и обзор матча Лиги конференций Спартак Трнава - СК Днепр-1
Спартак Трнава - СК Днепр-1 1:1
Голы: Офори, 55, Пихаленок (пен), 67
Спартак Трнава: Такач - Коштрна, Штетина, Коша, Микович - Буката (Осени, 46), Зелькович, Прохазка (Штефаник, 46) - Офори, Джуричин (Ристовски, 46), Даниэл.
Днепр-1: Кинарейкин - Мирошниченко, Сваток, Сарапий, Кравец - Леднев (Филиппов, 71), Пихаленок (Горин, 87), Рубчинский (Когут, 59), Горбунов (Каплиенко, 59) - Гуцуляк
Предупреждения: Даниэл, Буката, Офори, Осени - Сваток, Рубчинский, Когут
На 9-й минуте был удален Эдуард Сарапий (Днепр-1) (грубое нарушение).
На 88-й минуте был удален Игорь Когут (Днепр-1) (второе предупреждение).
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!