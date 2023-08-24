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Конкурент Кухаревича покинет Суонси

Джоель Пиро перейдет в Лидс.
Сегодня, 15:17
Джоель Пиро
Джоель Пиро

Основной форвард валлийского Суонси Джоэль Пиро покинет клуб.

Как сообщает Фабрицио Романо, нидерландец отправился на медосмотр в Лидс. "Павлины" согласовали условия сделки с "лебедями", детали не сообщаются.

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Отмечается, что стороны ожидают того, что официально все детали будут улажены до завершения этой недели.

Портал Transfermarkt оценивает Джоэля в 10 млн евро. Нидерландец является главным конкурентом Николая Кухаревича за место в стартовом составе Суонси.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: суонси Николай Кухаревич

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