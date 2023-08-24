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Защитник Ман Сити стал одноклубником Роналду

Эмерик Ляпорт перешел в Ан-Наср.
Сегодня, 16:38
Эмерик Ляпорт
Эмерик Ляпорт

Центрбэк Манчестер Сити Эмерик Ляпорт сменил клубную прописку.

Как сообщает пресс-служба "горожан", испанец перебрался в Ан-Наср. Сумма трансфера составила 25 млн евро.

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С саудовским клубом защитник подписал контракт на 3 года. Зарплата на сезон составит те же 25 млн евро.

Отметим, что в стане Ман Сити Ляпорт провел 5 лет, выиграв множество трофеев, среди которых, в частности, Лига чемпионов в прошлом сезоне.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Манчестер Сити эмерик ляпорт ан-наср

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