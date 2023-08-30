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Миколенко впервые в сезоне сыграет за Эвертон

Виталий выйдет на поле в поединке Кубка Лиги.
Сегодня, 21:22
Виталий Миколенко / Getty Images
Виталий Миколенко / Getty Images

В рамках Кубка английской Лиги Эвертон сыграет с Донкастер Роверс.

Шон Дайч определился с составом на матч. Впервые в этом сезоне он доверил место в основе Виталию Миколенко.

В первых трех матчах чемпионата Англии Миколенко просидел на скамейке на протяжении всех 90 минут.

Матч Эвертон - Донкастер Роверс начнется в 21:45 по киевскому времени.

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