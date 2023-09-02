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Брентфорд - Брайтон: обзор и результат матча чемпионата Англии 02.09.2023

Наши футболисты пока имеют разный уровень влияния на игру своей команды.
Сегодня, 16:20
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В рамках четвертого тура чемпионата Англии Брентфорд встретится с Борнмутом.

Наставники команд Томас Франк и Андони Ираола определились с составами на поединок.

Датский специалист оставил на скамейке украинского хавбека Егора Ярмолюка. Отметим, что талантливый футболист регулярно в этом сезоне оказывается в заявке, но в АПЛ пока не дебютировал.

Противоположная ситуация у Ильи Забарного. Испанский тренер, который возглавляет "вишен", доверяет молодому центрбэку и ставит его в основу на каждый из матчей элитного английского дивизиона.

Отметим, что матч Брентфорд - Борнмут состоится сегодня, в 17:00 по киевскому времени.


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