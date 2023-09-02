Брентфорд - Брайтон: обзор и результат матча чемпионата Англии 02.09.2023
Наши футболисты пока имеют разный уровень влияния на игру своей команды.
В рамках четвертого тура чемпионата Англии Брентфорд встретится с Борнмутом.
Наставники команд Томас Франк и Андони Ираола определились с составами на поединок.
Датский специалист оставил на скамейке украинского хавбека Егора Ярмолюка. Отметим, что талантливый футболист регулярно в этом сезоне оказывается в заявке, но в АПЛ пока не дебютировал.
Противоположная ситуация у Ильи Забарного. Испанский тренер, который возглавляет "вишен", доверяет молодому центрбэку и ставит его в основу на каждый из матчей элитного английского дивизиона.
Отметим, что матч Брентфорд - Борнмут состоится сегодня, в 17:00 по киевскому времени.