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Очередной молодой бриллиант Брайтона де Дзерби повторил достижение легенд Ливерпуля

Еван Фергюсон записал на свой счет первый хет-трик в АПЛ.
Сегодня, 21:16
Еван Фергюсон
Еван Фергюсон

В рамках четвертого тура чемпионата Англии Брайтон, который возглавляет экс-тренер Шахтера Роберто де Дзерби, играет с Ньюкаслом.

Молодой талант "чаек" Еван Фергюсон оформил в этом матче хет-трик, забив на 27, 65 и 70 минутах матча.

Таким образом, 18-летний ирландский форвард попал в компанию к Майклу Оуэну, Робби Фаулеру и Крису Барту-Уильямсу, которые являются единственными футболистами, забивавшими три мяча в матче чемпионата Англии в возрасте 18 лет и младше.

Отметим, что на момент написания новости в матче идет второй тайм. Счет в поединке - 3:0 в пользу Брайтона. Фергюсона зняли з поля на 80 хвилині.

Ранее сообщалось, что Эрлинг Холанд установил рекорд АПЛ.

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