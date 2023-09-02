Холанд установил очередной рекорд АПЛ

Норвежцу понадобилось наименьшее количество матчей в истории, чтобы записать на свой счет 50 результативных действий.

В рамках четвертого тура чемпионата Англии Ман Сити разгромил Фулхэм со счетом 5:1.

Хэт-трик на свой счет записал Эрлинг Холанд, что помогло ему установить очередной рекорд АПЛ.

Один из голов в игре стал для норвежца 50-ым результативным действием в чемпионате Англии. Этого ему удалось добиться за 39 матчей - меньше, чем кому-либо, кто ранее добивался подобного в элитном английском дивизионе с 1992 года.

На счету Эрлинга за 39 сыгранных поединков в АПЛ 42 гола и 9 ассистов.

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