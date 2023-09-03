Днепр-1 - ЛНЗ Черкассы: онлайн-трансляция матча чемпионата Украины 02.09.2023

В воскресенье, 3 сентября, продолжится шестой тур украинской Премьер-лиги. В рамках соревновательного дня Днепр-1 примет ЛНЗ.

В своих предыдущих матчах чемпионата Украины Днепр-1 уступил Оболони (1:2), а ЛНЗ проиграл Металлисту 1925 (0:1).

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Поединок пройдет в Днепре на одноименной арене. Стартовый свисток во встрече прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Днепр-1 - ЛНЗ

Трансляция поединка чемпионата Украины между Днепром-1 и ЛНЗ будет доступна в этой новости 2 сентября и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.

В Украине этот матч будет показан на телеканалах и платформах MEGOGO/Setanta/Киевстар ТВ/Volia TV.

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