Форвард Металлиста 1925: Эта неделя получилась очень напряженной

Дмитрий Юсов высказался о том, что его клуб избежал банкротства и о ближайшем матче против Руха.

Нападающий харьковского Металлиста 1925 Дмитрий Юсов в интервью пресс-службе УПЛ высказался о происходящем в клубе на протяжении этой недели.

Отметим, что в начале недели появилась информация, что клуб может исчезнуть, но буквально на следующей же день было объявлено, что харьковчане нашли нового инвестора.

"Неделя, действительно, выдалась напряженной, все переживали, разные мысли были, очень рады, что все стабилизировалось и клуб будет жить и дальше", - заявил игрок.

Также Юсов поделился мыслями о Рухе, с которым его команда сыграет сегодня в рамках чемпионата Украины.

"Считаю, что такой старт Руха не является случайным, команда достаточно молодая, но уже имеет опыт. Они победили очень крепкие команды. Поэтому ожидаю интересного противостояния с ними", - сказал Дмитрий.

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