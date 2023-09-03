iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Форвард Металлиста 1925: Эта неделя получилась очень напряженной

Дмитрий Юсов высказался о том, что его клуб избежал банкротства и о ближайшем матче против Руха.
Сегодня, 15:40
Дмитрий Юсов
Дмитрий Юсов

Нападающий харьковского Металлиста 1925 Дмитрий Юсов в интервью пресс-службе УПЛ высказался о происходящем в клубе на протяжении этой недели.

Отметим, что в начале недели появилась информация, что клуб может исчезнуть, но буквально на следующей же день было объявлено, что харьковчане нашли нового инвестора.

"Неделя, действительно, выдалась напряженной, все переживали, разные мысли были, очень рады, что все стабилизировалось и клуб будет жить и дальше", - заявил игрок.

Также Юсов поделился мыслями о Рухе, с которым его команда сыграет сегодня в рамках чемпионата Украины.

"Считаю, что такой старт Руха не является случайным, команда достаточно молодая, но уже имеет опыт. Они победили очень крепкие команды. Поэтому ожидаю интересного противостояния с ними", - сказал Дмитрий.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Милан нацелился на форварда сборной Канады Милан нацелился на форварда сборной Канады
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
УПЛ: Днепр-1 потерял очки в матче с ЛНЗ, Кривбасс разгромил Колос, Рух принимает Металлист 1925 УПЛ: Днепр-1 потерял очки в матче с ЛНЗ, Кривбасс разгромил Колос, Рух принимает Металлист 1925
Кривбасс уверенно разобрался с Колосом Кривбасс уверенно разобрался с Колосом
Помочь журналистам

Видео

Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк опустилась, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина набрала очки и приблизилась к Израилю
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа19:41
Милан нацелился на форварда сборной Канады
Украина19:18
Игрок Кривбасса забил курьезный гол ударом почти от углового флажка
Украина19:17
УПЛ: Днепр-1 потерял очки в матче с ЛНЗ, Кривбасс разгромил Колос, Рух принимает Металлист 1925
Украина19:08
Кривбасс уверенно разобрался с Колосом
Формула 119:03
Ферстаппен стал обладателем самой длительной серии побед, побив рекорд Феттеля
Сборные18:47
Чемпионат мира по баскетболу-2023: Литва нанесла первое поражение США, Канада выбила Испанию
Сборные18:44
Канада в напряженном матче выбила Испанию с ЧМ по баскетболу
Формула 118:42
Гран-при Италии: Ферстаппен стал победителем заезда, Перес и Сайнс приехали на подиум
Формула 118:41
Гран-при Италии завершился победой Ферстаппена и горячей борьбой пилотов Феррари за подиум
Формула 118:10
Формула-1: Кубок конструкторов-2023
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK