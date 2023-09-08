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Экс-футболист Милана и Барселоны завершил карьеру

Однако Кевин-Принс Боатенг не планирует уходить из футбола навсегда.
Сегодня, 16:26
Кевин-Принс Боатенг
Кевин-Принс Боатенг

Экс-игрок Барселоны, Милана и множества других европейских клубов Кевин-Принс Боатенг определился со своим будущим.

Как сообщает Николо Скира, ганец решил завершить карьеру в возрасте 36 лет.

Инсайдер отмечает, что Боатенг не намерен заканчивать с футболом навсегда. В ближайшем будущем он планирует заняться агентской деятельностью.

Последним клубом 36-летнего Кевина-Принса была берлинская Герта. За столичный клуб полузащитник выступал с сезона-2021/22, а по итогам минувшей кампании вылетел во вторую Бундеслигу 

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