Лидер Брайтона де Дзерби попал в сферу интересов топ-клубов АПЛ

Трансферное окно уже закрылось, а новое откроется лишь через четыре месяца, но это не мешает плодится трансферным слухам.

Очередным игроком, который привлек к себе внимание СМИ и топ-клубов стал Каору Митома. Японец может сменить Брайтон на более статусный клуб АПЛ.

Как сообщает издание 90min, в услугах Митомы заинтересованы Ливерпуль и Манчестер Сити. Скорее всего, Каору будут пытаться приобрести летом, а не посреди сезона в январе. Финансовые детали возможной сделки на данный момент остаются неизвестными.

Отметим, что Митома является одним из лидеров коллектива Роберто де Дзерби и смог успешно заменть Леандро Троссара, перешедшего в Арсенал зимой этого года.

Напомним, ранее сообщалось, что юный талант Брайтона повторил достижение легенд Ливерпуля.

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