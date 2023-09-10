"Мы шокированы. Это позор": Легенда сборной Германии высказалась о поражении от Японии

Директор сборной Германии Руди Феллер высказался о разгромном поражении "бундестим" в матче против Японии.

По словам функционера, у немецких футболистов нет права на страх и ошибки.

"Все мы шокированы. Проигрывать 1:4 - это позор. Флик? Мы все должны оценить себя, а потом посмотрим, что будет дальше.

Нам всем было бы хорошо выспаться сегодня вечером. Я только что разговаривал с Ханси Фликом - он глубоко потрясен. Завтра мы поговорим о том, почему это произошло. Это было стыдно.

Теперь мы не можем обосраться. Мы - Германия. Никто не должен бояться во вторник. Все ребята играют в топ-клубах, они могут добиться результата", - сказал Руди.

Отметим, что ранее стал известен расширенный список кандидатов на замену Флику, в него также входит и Феллер.

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