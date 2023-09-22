Почеттино пожаловался на количество травм в Челси

Рулевой лондонского Челси Маурисио Почеттино поделился мыслями об игре против Астон Виллы и кадровой обстановке в команде.

По словам аргентинского специалиста, в прошлом матче "синие" не смогли набрать из игроков взрослой команды заявку на матч. Также Маурисио отметил, что соперник лондонцев обладает отличным составом.

"Мы не заслужили участия в еврокубках, а Астон Вилла имеет очень хорошую команду. Они готовы соревноваться в Лиге конференций.

В матче Борнмута мы имели только 15 футболистов. Нам пришлось использовать еще трех или четырех игроков из академии.

Когда выйдем на матч с Астон Виллой - будем конкурентными. Очень важная игра для нас, нужна победа. Мы играли хорошо в предыдущих матчах, но надо быть более решительными в нападении. Создаем много моментов, просто не реализовываем их", - сказал Почеттино.

Отметим, что матч между Челси и Астон Виллой состоится 24 сентября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!