У одного из футболистов ЛНЗ погиб отец за день до матча с Динамо
Несмотря на это игрок сыграл в поединке и даже отметился забитым голом.
В рамках восьмого тура чемпионата Украины ЛНЗ дома проиграло Динамо со счетом 2:4.
У одного из игроков черкасского коллектива до игры произошла личная трагедия. Отец Виталия Бойко ушел из жизни вчера, 22 сентября. Об этом сообщил технический директор клуба Андрей Колесник.
В связи со случившемся участие Бойко в матче не было запланировано, но за несколько часов до стартового свистка Виталий сообщил, что хочет быть с командой, а позже был вынужден выйти на замену после травмы Максима Лопыренка.
На 61 минуте Виталий Бойко отметился забитым голом с пенальти.
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