Кроос, Сеск и какие-то нигерийцы: как сложилась карьера лучших игроков ЧМ U-17

Ныне на футбольный полях Индонезии проходит девятнадцатый розыгрыш чемпионата мира среди игроков до 17 лет. Где уже определились финалисты турнира.

Этот турнир подарил миру некоторых звезд, которых мы знаем и по сей день, а кто-то, кто засверкал, так и не смог раскрыть свой потенциал.

ISPORT решил вспомнить одиннадцать игроков, которые были признаны лучшими по итогам чемпионата мира, и рассказать, как же сложилась (или нет) их футбольная карьера.

Лэндон Донован (США, 1999 год)

На мундиале: четвертое место, 3 гола

Где сейчас: сооснователь и вице-президент по футбольным операциям Сан-Диего Лоял, стратегический советник Линкольн Сити

Несмотря на то, что Лэндон заметно уступил в бомбардирской гонке Ишмаэлю Аддо из Ганы, который стал лучшим бомбардиром турнира с семью голами, именно американца признали MVP чемпионата мира.

ЧМ-1999 мог помочь ему закрепиться в Европе, но этого так и не произошло. После не самых успешных выступлений за Байер (да, далеко не все об этом вспомнят), Донован вернулся на родину, где и стал легендой.

После успешной трехлетней аренды в Сан-Хосе его забрал Лос-Анджелес Гэлакси, где он и стал тем игроком, каким все его помнят (308 матчей, 135 голов, 101 ассист). В 2009 году он ненадолго присоединился к Баварии, после чего поиграл за Эвертон.

Затем форвард с некоторыми паузами еще немного поиграл, съездил в Мексику, вернулся в США и завершил карьеру в 2019 году. Стал лучшим ассистентом (58) и лучшим бомбардиром (57) в истории сборной США.

Вывод: реализовал потенциал и стал легендой североамериканского футбола.

Флоран Синама-Понголь (Франция, 2001 год)

На мундиале: первое место, 9 голов

Где сейчас: эксперт на французском ТВ

Синама-Понголь становится нашим первым игроком, которому предрекали светлое будущее в футболе, которое он, однако, так и не увидел.

Уже в 16 лет он подписал контракт с Ливерпулем, но закрепиться на Энфилде француз не смог. После нескольких аренд и периода в Рекреативо его приобрел Атлетико. Но и там он не заиграл - последовал трансфер в Спортинг.

В своей карьере он даже умудрился съездить на россию в ростов, где провел два года. Затем последовали сезоны в США, Шотландии, Таиланде. Как и Донован, в 2019 году "повесил" бутсы на гвоздь.

Вывод: трансфер в Ливерпуль случился слишком рано, не справился с давлением, так ничего и не показал.

Сеск Фабрегас (Испания, 2003 год)

На мундиале: второе место, 5 голов

Где сейчас: главный тренер Комо U-19, и.о. главного тренера Комо (Серия Б)

Один из самых знаменитых игроков нашего списка. На том мундиале (где в составе испанцев также блистал Давид Силва) Сеск Фабрегас стал как самым ценным игроком, так и лучшим бомбардиром, но не единоличным - еще два игрока забили по пять голов.

А что произошло после турнира, напоминать, наверное и не стоит: расцвет и нереализованные мечты с Арсеналом, красивая история с возвращением в Барселону, разбитые сердца "канониров" после его трансфера в Челси. И не стоит забывать о двух победах на чемпионате Европы (2008, 2012) и триумфе на чемпионате мира-2010.

В составе "пенсионеров" Фабрегас хоть и был хорош, но с годами становилось понятно, что он уже не тянет уровень АПЛ. Затем у него были посредственные годы в Монако и Комо, где летом 2023 года он и завершил карьеру, но лишь для того, чтобы возглавить юношескую команду.

Примечательно, что не так давно его назначили исполняющим обязанности взрослой команды.

Вывод: стал звездой мирового масштаба, одним из лучших полузащитников своего времени.

Андерсон (Бразилия, 2005 год)

На мундиале: второе место, 2 гола

Где сейчас: отдыхает от футбола, в 2021 году был обвинен в участии в мошенничестве с криптовалютой и схеме отмывания денег

История Андерсона достаточно печальна. Став вместе со сборной Бразилии финалистом ЧМ-2005 U-17, хавбек Порту попал на радары многих топовых клубов Европы. Расторопнее всех оказался Манчестер Юнайтед, выложивший спустя полтора года после турнира 31,5 миллиона евро.

В свой первый же сезон на Олд Траффорд 20-летний бразилец стал чемпионом Англии и победителем Лиги чемпионов - чего еще можно пожелать молодому исполнителю, попавшему в один из лучших клубов мира?

Однако затем, с годами, футбол был ему не так интересен, как вечеринки и алкоголь. Игрок заметно прибавлял в весе, что напрямую сказывалось на его игре и количестве минут на поле, которые он получал от Сэра Алекса Фергюсона.

Все дошло до того, что посреди сезона-2014/15 Андерсон на правах свободного агента вернулся в Бразилию, где произошла картина, характеризующая всю его карьеру. В своем дебютном матче после перехода 26-летний игрок вышел на 15 минут, но не реализовал пенальти. А в следующей игре его заменили спустя всего 36 минут - на скамейке запасных ему потребовалась кислородная маска.

Вот тогда и стало ясно, что это конец карьеры талантливого полузащитника. Попытавшись поиграть еще несколько лет, в сентябре 2019 года (как часто он сегодня повторяется) Андерсон завершил карьеру.

Вывод: променял талант и карьеру на веселую жизнь за пределами футбольного поля.

Тони Кроос (Германия, 2007 год)

На мундиале: третье место, 5 голов

Где сейчас: по-прежнему бегает за Реал

Наравне с Сеском Фабрегасом считается самым успешных игроком данного списка. Возможно, единолично.

На чемпионат мира-2007 юная немецкая звезда поехала с отличной новостью - на сезон-2007/08 его перевели в первую команду Баварии. На турнире он был одним из лучших игроков сборной Германии - действуя ближе к атаке, полузащитник отметился сразу пятью голами, один из которых помог ему стать бронзовым призером.

Дальнейшая карьера Крооса развивалась очень стремительно. Хотя для этого ему пришлось на сезон отправиться в аренду в Байер, где он и зарекомендовал себя с наилучшей стороны. Вернувшись в Мюнхен, он стал лидером центра поля "ротен", выиграл чемпионат мира-2014, после которого состоялся обмен на Хаби Алонсо в мадридский Реал.

За девять лет в Мадриде Кроос выиграл все, что только можно, вписав свое имя в историю футбола в качестве игрока команды, трижды подряд ставшей победительницей Лиги чемпионов.

За последние несколько лет Тони немного сдал, сказывается возраст. Но он все равно не мешает ему продолжать играть за "королевский клуб" на самом высоком уровне.

Вывод: полностью раскрыл свой потенциал, стал частью легендарной команды, чемпионом мира, одним из лучших хавбеков в истории футбола.

Сани Эммануэль (Нигерия, 2009 год)

На мундиале: второе место, 5 голов

Где сейчас: живет жизнью вне футбола

О лучшем игроке чемпионата мира-2009 мало что известно. На мундиале он оформил дубль в полуфинале против Испании, но в финале Нигерия уступила Швейцарии. Эммануэль стал одним из лучших бомбардиров турнира, забив пять голов.

На клубном уровне все очень скудно. Перебравшись из Нигерии в Швецию, он в основном играл за молодежные команды (Боденс, Лацио). Летом 2014 года завершился его контракт с римлянами и он отправился в Израиль в один из местных Маккаби.

Менее чем через год, в марте 2015 года, Сани бесплатно перешел в шведский Оскарсхамн, который и стал его последней командой. Но и там он не задержался - уже спустя несколько месяцев он получил статус свободного агента.

Вывод: используя баскетбольную терминологию, стал бастом (игрок, вообще никак не оправдавший возложенных на него ожиданий).

Хулио Гомес (Мексика, 2011 год)

На мундиале: первое место, три гола

Где сейчас: завершил карьеру

Еще один не самый удачный пример того, как награда не соответствует тому, что будет дальше.

На турнире 2011 года Хулио Гомес сыграл во всех семи матчах сборной Мексики (шесть в старте, в финале вышел на замену), забил три гола, один из которых вывел его сборную в финал. В 2013 году забил в финале кубка КОНКАКАФ U-20 ударом через себя в ворота США - Мексика выиграла 3:1

Но затем все пошло наперекосяк. Принадлежа Пачуке, он то и дело каждый раз отправлялся в аренду, где практически не забивал. В 2017 году он сменил команду на постоянной основе, но и из этого ничего не вышло. Обошлось, конечно, не без травм. В 2020 году подписал контракт с костариканским Сан-Хосе, но вскоре завершил карьеру.

Вывод: еще один провал, не ставший тем, кем он мог бы стать.

Келечи Ихеаначо (Нигерия, 2013 год)

На мундиале: первое место, 6 голов

Где сейчас: играет за Лестер в Чемпионшипе

Достаточно известное имя в наших кругах. Келечи на том мундиале запомнился тем, что в первом туре группового этапа отгрузил "покер" в ворота сборной Мексики. В оставшихся шести матчах форвард отметился лишь дважды, но его сборная все равно победила.

Спустя несколько месяцев после финала его забрал Манчестер Сити, заплатив нигерийскому клубу 1,1 миллиона евро. А уже через полгода его перевели во взрослую команду.

Ихеаначо можно назвать своего рода неудачником: попав в такую сильную команду, он так и не стал с ней чемпионом Англии. В сезоне-2015/16 произошла сказка имени Лестера, затем чемпионом стал Челси. Летом 2017 года за 27,7 миллиона он перешел в Лестер. И по итогам следующего сезона золотые медали отправились на Этихад, но Келечи там уже не было.

Нельзя сказать, что нападающий как-то сильно провалился. Просто он достиг того уровня, который был для него максимумом. Да, выше головы он не прыгнул, но и слишком низко он не упал. Форварду всего 27 лет, но вряд ли стоит ожидать от него чего-то неординарного.

Вывод: стал именно тем, кем и должен был стать.

Келечи Нвакали (Нигерия, 2015 год)

На мундиале: первое место, три гола

Где сейчас: играет за португальский Шавиш

Сборная Нигерии U-17 два турнира подряд становилась лучшей. И команда образца 2015 года определенно сияла ярче, ведь в ее составе были лучший бомбардир ЧМ-2015 Виктор Осимхен и нынешний вингер Милана Самуэль Чуквуезе.

А вот Келечи Нвакали так и не смог достичь того же уровня или хотя бы около того, хотя именно он был признан лучшим игроком турнира. Как это часто бывает, молодого игрока, который "выстрелил" на крупном турнире, вскоре забирает большой клуб. Так произошло и в случае с Нвакали, которого приобрел Арсенал. Вот только в основной состав "канониров" он так и не пробился.

Вместо этого у него были многочисленные аренды в Нидерланды и Португалию. А на старте сезона-2019/20 он на полноценной основе перешел в испанскую Уэску - на тот момент хавбеку было 22 года.

Казалось бы, есть еще шанс раскрыться, но нет, за прошедшие три года никто так и не услышал о нем. Он даже по ходу сезона-2021/22 был без клуба, что о многом говорит.

Минувшим летом он вернулся в Португалию, подписав контракт с местным Шавишем. В 12 матчах он записал на свой счет два ассиста, но почему-то нет причин говорить о том, что он в будущем еще даст о себе знать.

Вывод: 25 лет - не приговор (в данном случае), но перспектив раскрыться все меньше.

Фил Фоден (Англия, 2017 год)

На мундиале: первое место, три гола

Где сейчас: разрывает АПЛ в Манчестер Сити под руководством Пепа Гвардиолы

Сложно найти футбольного фаната, который не знает, кто такой Фил Фоден. И, возможно, выступления на турнире 2017 года помогли ему в будущем - Фил отметился дублем в финале против Испании.

По ходу сезона-2017/18 Гвардиола стал подпускать его к матчам первой команды. Фоден сыграл в Юношеской Лиге УЕФА против Шахтера, после чего встретился с "горняками", но уже во взрослой Лиге чемпионов.

С каждым годом тренер доверял ему больше и больше вплоть до момента, когда вингер стал полноценным игроком стартового состава. Нынешний Сити сложно представить без англичанина, которому всего 23 года.

А ведь за это время он уже успел пять раз выиграть АПЛ, четыре раза кубок Англии, а в прошлом сезоне поднять над головой кубок Лиги чемпионов. Если Фоден не опустит для себя стандарты игры, то в будущем он может стать одним из лучших игроков мира.

Вывод: такой молодой, а уже игрок основы одной из сильнейших команд мира, выиграв все на клубном уровне.

Габриель Верон (Бразилия, 2019 год)

На мундиале: первое место, три гола

Где сейчас: принадлежит Порту, переведен во вторую команду

Завершает наш список самый ценный игрок последнего на данный момент чемпионата мира U-17. Как и его предшественники, Верон со своей сборной стал триумфатором мундиаля, одолев в финале сборную Мексики.

Примечательно, что вингер хоть и стал MVP, но перебраться в более сильную команду сразу же он так и не смог. После турнира его перевели в первую команду Палмейраса, за который он выступал до лета 2022 года, когда за 10 миллионов евро его контракт выкупил Порту.

"Драконы" поступили достаточно смело и сразу же начали доверять молодому вингеру, выпуская его в чемпионате Португалии (хоть и на замену в большей части случаев). В сезоне-2022/23 он провел 26 матчей, отметившись лишь тремя результативными действиями.

А еще у него тогда было несколько травм и это стало тревожной новостью. В этом сезоне Порту отправил его играть за вторую команду, но старт сезона он пропустил из-за одного повреждения, первый матч сыграл лишь 8 октября после чего снова травмировался. Если тенденция не прервется, то мир потеряет еще одного талантливого игрока.

Вывод: футболист только в начале футбольного пути, но уже страдает от травм.

Алексей Погорелов, ISPORT.UA

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