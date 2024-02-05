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Очередная зрада: стало известно, кто из мировых звезд поедет на турнир на болота

Хотя некоторых сложно назвать звездами.
Сегодня, 13:20
Вильям Галлас / Getty Images
Вильям Галлас / Getty Images

9 февраля на росии начнется так называмеый кубок легенд, в котором примут участие местные и зарубежные экс-звезды.

Совсем недавно стало известно, кто из европейских игроков дал согласие на посещение этого мероприятия.

Среди прочих Нуну Гомеш, Вильям Галлас, Кевин Кураньи, Ивица Олич, Майкон и Эммануэль Эбуэ. 

Также сообщалось, что будет присутствовать Себастьян Фрей, но француз опроверг свое участие, объявив о поддержке Андрея Шевченко.

Также за сборную звезд зенита будет играть экс-игрок сборной Украины александр горшков.

Ранее также сообщалось, что несколько украинцев могут поехать на турнир на болотах по Dota 2.

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