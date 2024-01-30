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ПСЖ, за который выступает украинец, примет участие в "играх будущего" на росии

kaori и некоторые другие игроки еще могут отказаться от участия.
Сегодня, 00:05
Олег kaori Медведок / PSG Quest
Олег kaori Медведок / PSG Quest

С 19 по 25 февраля в казани, что на росии, пройдет турнир по Dota 2 "игры будущего".

Данное мероприятие организовано и оплачено полностью террористическим правительством рф, однако это не помешало многим крупным командам принять приглашения.

Среди них, например, PSG Quest, капитаном которых является украинец Олег kaori Медведок, HYDRA  с Ильей lil Ильюком и Entity с Владимиром No[o]ne Миненко.

Также приглашение принял коллектив Nigma Galaxy, за который выступает Салехи kuroKy Тахасоми, хорошо знакомый украинским фанатам по играм за NaVi.

Однако, стоит отметить, что все вышеперечисленные коллективы приняли инвайт, но пока не подвтердили составы, а потому украинские игроки могут отказаться играть на территории болот.

Ранее также сообщалось, что NaVi пробились на Blast Spring Final.

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