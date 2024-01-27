NaVi во второй раз обыграли G2 и прошли в Blast Spring Final

В субботу, 27 января, NaVi сразились в грандфинале группы С на BLAST Premier Spring Groups с G2.

В рамках этого турнира это было уже второе противостояние "рожденных побеждать" с немецкой организацией. И NaVi во второй раз одолели оппонентов.

G2 решили стартовать на Inferno, именно эту карту они сумели забрать у украинского коллктива, но в этот раз не вышло. NaVi уверенно победили со счетом 13:9.

А затем "рожденны побеждать" попросту додавили соперников на Mirage 13:5 и стали победителями группы С.

Таким образом NaVi получили доступ к BLAST Premier Spring, который пройдет в Лондоне с 12 по 16 июня.

Со всеми результатами BLAST Premier Spring Groups вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!