iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

NaVi во второй раз обыграли G2 и прошли в Blast Spring Final

"Рожденные побеждать" уверенно выиграли свою группу.
Сегодня, 18:54
Алекси Aleksib Виролайнен / HLTV
Алекси Aleksib Виролайнен / HLTV

В субботу, 27 января, NaVi сразились в грандфинале группы С на BLAST Premier Spring Groups с G2.

В рамках этого турнира это было уже второе противостояние "рожденных побеждать" с немецкой организацией. И NaVi во второй раз одолели оппонентов.

G2 решили стартовать на Inferno, именно эту карту они сумели забрать у украинского коллктива, но в этот раз не вышло. NaVi уверенно победили со счетом 13:9.

А затем "рожденны побеждать" попросту додавили соперников на Mirage 13:5 и стали победителями группы С.

Таким образом NaVi получили доступ к BLAST Premier Spring, который пройдет в Лондоне с 12 по 16 июня.

Со всеми результатами BLAST Premier Spring Groups вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: navi

Статьи по теме

BLAST Premier Spring Groups: NaVi и Vitality выиграли свои группы BLAST Premier Spring Groups: NaVi и Vitality выиграли свои группы
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS
Рейтинг команд по CS:GO за 2024 год: NaVi закончили год в ТОП-5, Monte идут шестыми Рейтинг команд по CS:GO за 2024 год: NaVi закончили год в ТОП-5, Monte идут шестыми
NaVi потерпели поражение в полуфинале Blast Premier World Final 2023 NaVi потерпели поражение в полуфинале Blast Premier World Final 2023
Помочь журналистам

Видео

Первое поражение Зари на сборах в обзоре матча с Краковией
Первое поражение Зари на сборах в обзоре матча с Краковией

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание шестого этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской гонки преследования на чемпионате Европы
просмотров
Australian Open (ATP): Синнер выбил Джоковича и вышел в финал, Зверев сыграет с медведевым
просмотров

Последние новости

Легкая атлетика21:55
Олимпийское золото Магучих под вопросом? Главная соперница впечатляюще начала сезон
Европа21:52
Вильярреал и Барселона выдали голевое безумие с итоговой победой "желтой субмарины"
Европа21:30
Байер громил Боруссию все 90 минут, но не смог забить хотя бы один гол
Европа21:00
Ювентус в меньшинстве потерял очки в матче с Эмполи
Другие страны20:57
Кубок африканских наций: Ангола разгромила Намибию, Нигерия сыграет с Камеруном в 1/8 финала
Европа20:41
Челси хочет почти 100 миллионов за игрока, у которого осталось 1,5 года по контракту
Европа20:32
Вингер Баварии получил травму и покинул поле на костылях
Европа20:13
Севилья исключила игрока, арендованного у Манчестер Юнайтед, из заявки на ближайшие матчи
Европа19:52
Руководство Ливерпуля заинтересовано в услугах тренера середняка АПЛ
Европа19:34
Реал с Луниным в воротах добыл волевую победу над Лас-Пальмасом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK