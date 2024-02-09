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Вице-чемпион Европы отказался от участия в турнире на россии

Нуну Гомеш решил не ехать в московию.
Сегодня, 18:25
Нуно Гомеш / Getty Images
Нуно Гомеш / Getty Images

Нуну Гомеш не поедет на так называемый кубок легенд, пишет Record.

Португальский экс-футболист и вицечемпион Европы сначала действительно собирался отправится на турнир на болота.

Однако вскоре Гомеш сообщил организаторам, что передумал, и на турнир не поедет. Чем вызвано такое решение неизвестно.

Однако португалец стал пока единственным, кто решил отказаться от участия, некоторые бывшие звезды все еще намерены посетить болота.

Ранее также сообщалось, что игрок Майами стал виновником аварии.

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