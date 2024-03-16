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Бывший партнер Шевченко поедет на болота на сомнительную церемонию

Кафу соблазнился росийскими деньгами.
Сегодня, 00:53
Кафу / Getty Images
Кафу / Getty Images

Двукратный чемпион мира и легенда сборной Бразилии Кафу соблазнился росийскими деньгами.

Экс-партнер Андрея Шевченко по Милану поедет на болота, где примет участие в церемонии награждения за заслуги в спорте и букмекерстве.

Данная непонятная церемония состоится четвертого апреля, и Кафу подтвердил свое участие в видеообращении.

Некоторые источники сообщают, что легендарный бразилец уже давно испытывает финансовые проблемы, что стало одной из причин, почему он принял предложение террористов.

Также на мероприятии будут присутствовать экс-тренер Динамо юрий семин и шахист дмитрий карякин, которого ранее упоминал Гераскевич.

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