Бывший партнер Шевченко поедет на болота на сомнительную церемонию
Кафу соблазнился росийскими деньгами.
Двукратный чемпион мира и легенда сборной Бразилии Кафу соблазнился росийскими деньгами.
Экс-партнер Андрея Шевченко по Милану поедет на болота, где примет участие в церемонии награждения за заслуги в спорте и букмекерстве.
Данная непонятная церемония состоится четвертого апреля, и Кафу подтвердил свое участие в видеообращении.
Некоторые источники сообщают, что легендарный бразилец уже давно испытывает финансовые проблемы, что стало одной из причин, почему он принял предложение террористов.
Также на мероприятии будут присутствовать экс-тренер Динамо юрий семин и шахист дмитрий карякин, которого ранее упоминал Гераскевич.
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