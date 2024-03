"Время отстранить подонка": Гераскевич жестко высказался о предателе Украины

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич отреагировал на то, что российский шахматист сергей карякин посетил оккупированную Авдеевку.

"Спорт вне политики" – российская версия. Российский шахматист Карякин посетил оккупированную Авдеевку.

На видео он хвастается тем, что россия уничтожила украинский город. Это открытая военная пропаганда, а Карякин не отстранен ФИДЕ.

Пора отстранить подонка", - написал Гераскевич.

"sport is out of politics" - the russian version🤮



russian chess player Karjakin visited occupied Avdiivka.

On the video he bragging of russia destroying a Ukrainian city…



It is open war-propaganda and Karjakin is not banned by @FIDE_chess



Time to suspend the scum. pic.twitter.com/KE55bKtZMj