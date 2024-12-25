iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Рома рассматривает назначение одного из трех именитых итальянских специалистов в следующем сезоне

Два из них заняты клубной работой.
Сегодня, 18:35
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Итальянская Рома определила шорт-лист претендентов на пост тренера в следующем сезоне.

Как сообщает CalcioMercato, руководство «волков» не планирует продлевать контракт с Клаудио Раньери, поэтому, нашло трех кандидатов, которые могут возглавить клуб летом.

По данным источника, братья Фридкины остановили свой выбор на Карло Анчелотти, который возглавляет Реал, тренеру Аталанты Джан Пьеро Гасперини и Массимилиано Аллегри, который из тройки единственный пока без работы.

Напомним, ранее сообщалось, что Рома продаст конкурента Довбика.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Массимилиано Аллегри Карло Анчелотти Джан Пьеро Гасперини

Статьи по теме

Довбик попал в символическую сборную тура Серии А Довбик попал в символическую сборную тура Серии А
Рома может продать конкурента Довбика Рома может продать конкурента Довбика
Рома планирует выкупить арендованного у Милана игрока Рома планирует выкупить арендованного у Милана игрока
Аутсайдер АПЛ назначил тренера, который провалился в Роме Аутсайдер АПЛ назначил тренера, который провалился в Роме
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира
Усик - Фьюри: видеообзор боя за звание чемпиона мира

Популярное на сайте

Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
просмотров
Рейтинг WTA: Страхова потеряла 32 позиции, Байндль поднялась
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Кипр и Швеция пошли в отрыв от Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко - первая ракетка Украины, падение Урсу
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция мужского и женского масс-стартов на этапе Кубка мира в Анси
просмотров

Последние новости

Европа20:38
Рома и еще два топ-клуба Серии А интересуются нападающим Наполи
Европа19:59
Челси готов продать одного из своих талантов
Европа19:39
Барселона предложила контракт лидеру Байера, который летом станет свободным агентом
Европа18:59
Клуб УПЛ приобрел легионера
Европа18:35
Рома рассматривает назначение одного из трех именитых итальянских специалистов в следующем сезоне
Европа18:30
Кевин Де Брюйне напугал семью, примеряв образ Гринча
Биатлон18:00
Биатлон-2024/2025: когда стартует этап в Оберхофе?
Европа17:59
Скауты Ливерпуля активно следят за Забарным
Бокс17:50
Эксперт назвал поединок, который интересен Фьюри
Европа17:23
Основной защитник Реала близок к возвращению на поле
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK