Рома рассматривает назначение одного из трех именитых итальянских специалистов в следующем сезоне

Два из них заняты клубной работой.

Итальянская Рома определила шорт-лист претендентов на пост тренера в следующем сезоне.

Как сообщает CalcioMercato, руководство «волков» не планирует продлевать контракт с Клаудио Раньери, поэтому, нашло трех кандидатов, которые могут возглавить клуб летом.

По данным источника, братья Фридкины остановили свой выбор на Карло Анчелотти, который возглавляет Реал, тренеру Аталанты Джан Пьеро Гасперини и Массимилиано Аллегри, который из тройки единственный пока без работы.

Напомним, ранее сообщалось, что Рома продаст конкурента Довбика.

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