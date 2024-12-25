Кевин Де Брюйне напугал семью, примеряв образ Гринча

Полузащиник Манчестер Сити Кевин Де Брюйне поздравил семью с Рождеством.

Бельгийский футболист опубликовал видео, на котором он в маске Гринча, который "ненавидит Рождество".

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Де Брюйне напугал членов своей семьи, однако не все были в восторге от шутки.

В нынешнем сезоне Кевин провел 15 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и сделал две голевые передачи.

Напомним, защитник Манчестер Юнайтед поработал волонтером в канун Рождества.

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