Российский шахматист посетил оккупированную Авдеевку

Российский гроссмейстер Сергей Карякин посетил оккупированную Авдеевку.

Оккупант сделал пост в Telegram, в котором рассказал, как едва дрон его не подорвал.

Читай также: "Руку им не пожму": Стаховский раскритиковал украинских боксеров

"Срочно в укрытие, летит дрон! Мы забегаем в первый попавшийся подъезд, и секунд через 5 раздается взрыв. Обошлось… Так вчера начался мой день в Авдеевке.

Потом было еще много событий: мы посетили чудом уцелевший храм, сыграли в шахматы с бойцами на крыше девятиэтажки, пообщались с немногочисленными местными жителями", - написал Карякин.

Отметим, что Карякин уроженец Симферополя.

Ранее сообщалось, что россияне пригласили Украину на собственные "Олимпийские игры".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!