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Российский шахматист посетил оккупированную Авдеевку

Предатель Украины поиграл в шахматы с "освободителями".
Вчера, 22:44
Сергей Карякин
Сергей Карякин

Российский гроссмейстер Сергей Карякин посетил оккупированную Авдеевку.

Оккупант сделал пост в Telegram, в котором рассказал, как едва дрон его не подорвал.

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"Срочно в укрытие, летит дрон! Мы забегаем в первый попавшийся подъезд, и секунд через 5 раздается взрыв. Обошлось… Так вчера начался мой день в Авдеевке.

Потом было еще много событий: мы посетили чудом уцелевший храм, сыграли в шахматы с бойцами на крыше девятиэтажки, пообщались с немногочисленными местными жителями", - написал Карякин.

Отметим, что Карякин уроженец Симферополя.

Ранее сообщалось, что россияне пригласили Украину на собственные "Олимпийские игры".

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