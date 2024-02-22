iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

"Классное предложение": росияне пригласили Украину на собственные "Олимпийские игры"

Что такое лицемерие на болотах знают лучше всех.
Сегодня, 16:41
Вадим Гутцайт / НОК Украины
Вадим Гутцайт / НОК Украины

Росия прислала приглашения украинским спортивным федерациям на свой аналог Олимпийских игр, об этом рассказал президент НОК Украины Вадим Гутцайт в эфире телемарафона.

По словам чиновника, росия организовывает в этом году "альтернативные ОИ" и даже решила пригласить Украину.

Более того, росиянцы готовы оплатить все издержки наших спортсменов и предлагают огромные премиальные.

"В 2024 году они будут проводить альтернативные соревнования Олимпийским играм в России. Чтобы вы понимали, они уже прислали некоторым нашим всеукраинским федерациям приглашение участвовать в этих соревнованиях.

Они готовы полностью оплатить все сметы для наших сборных, там большие премиальные они предлагают. Но уже я тоже обратился в МОК, где все это прописал, что происходит, какие приглашения мы получаем.

Сейчас мы сотрудничаем с МОК, потому что нам нужно сотрудничать. Мы присылаем данные обо всех спортсменах, которые поддерживают эту войну. Потому что МОК также создал свою комиссию, которая будет рассматривать всех спортсменов, которых будут присылать международные федерации для участия в Олимпийских играх. Россиян я имею в виду", - сказал Гутцайт.

Ранее также сообщалось, что украинский дзюдоист погиб на войне.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Игроки Баварии шокированы новостью об уходе Тухеля Игроки Баварии шокированы новостью об уходе Тухеля
Кто станет чемпионом Формулы-1 сезона-2024: Ферстаппен - явный фаворит, Перес лидирует без учета Макса Кто станет чемпионом Формулы-1 сезона-2024: Ферстаппен - явный фаворит, Перес лидирует без учета Макса
Словения - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации к Евробаскету-2025 Словения - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации к Евробаскету-2025
Неймар финансово помог Алвесу уменьшить тюремный срок Неймар финансово помог Алвесу уменьшить тюремный срок
Помочь журналистам

Видео

Феноменальный выстрел Галено в обзоре матча Порту - Арсенал
Феноменальный выстрел Галено в обзоре матча Порту - Арсенал

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: масс-старты закроют программу чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина увеличила преимущество над Сербией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы: онлайн трансляция церемонии
просмотров

Последние новости

Европа19:19
Игроки Баварии шокированы новостью об уходе Тухеля
Формула 119:19
Кто станет чемпионом Формулы-1 сезона-2024: Ферстаппен - явный фаворит, Перес лидирует без учета Макса
Сборные19:00
Словения - Украина: онлайн-трансляция матча квалификации к Евробаскету-2025
Европа18:54
Неймар финансово помог Алвесу уменьшить тюремный срок
Европа18:51
Кто победит в испанской Ла Лиге сезона-2023/2024: Реал уверенно всех опережает
Футбол18:46
Кто выиграет французскую Лигу 1 сезона-2023/24: ПСЖ с огромным отрывом лидирует
Футбол18:39
Кто выиграет итальянскую Серию А сезона-2023/2024: Интер - явный фаворит
Формула 118:36
Формула-1.Предсезонные тесты. 2-й день: Сайнс с огромным отрывом лучший, Ферстаппен не участвовал
Европа18:33
Роберт Левандовски: статистика-2023/2024
Футбол18:28
Кто выиграет немецкую Бундеслигу сезона-2023/24: Бавария больше не является фаворитом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK