"Классное предложение": росияне пригласили Украину на собственные "Олимпийские игры"

Что такое лицемерие на болотах знают лучше всех.

Росия прислала приглашения украинским спортивным федерациям на свой аналог Олимпийских игр, об этом рассказал президент НОК Украины Вадим Гутцайт в эфире телемарафона.

По словам чиновника, росия организовывает в этом году "альтернативные ОИ" и даже решила пригласить Украину.

Более того, росиянцы готовы оплатить все издержки наших спортсменов и предлагают огромные премиальные.

"В 2024 году они будут проводить альтернативные соревнования Олимпийским играм в России. Чтобы вы понимали, они уже прислали некоторым нашим всеукраинским федерациям приглашение участвовать в этих соревнованиях.

Они готовы полностью оплатить все сметы для наших сборных, там большие премиальные они предлагают. Но уже я тоже обратился в МОК, где все это прописал, что происходит, какие приглашения мы получаем.

Сейчас мы сотрудничаем с МОК, потому что нам нужно сотрудничать. Мы присылаем данные обо всех спортсменах, которые поддерживают эту войну. Потому что МОК также создал свою комиссию, которая будет рассматривать всех спортсменов, которых будут присылать международные федерации для участия в Олимпийских играх. Россиян я имею в виду", - сказал Гутцайт.

Ранее также сообщалось, что украинский дзюдоист погиб на войне.

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