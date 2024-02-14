Украинский дзюдоист погиб на войне с россией

Украинский дзюдоист Станислав Гуленков отдал жизнь за свободу страны на войне с российской федерацией.

22-летний спортсмен погиб 20 апреля 2023 года в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой области.

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Тело Станислава удалось идентифицировать только сейчас.

Отметим, что Гуленков был мастером спорта Украины по дзюдо, призером Кубка Европы среди юниоров, призером национальных первенств среди кадетов и молодежи.

Ранее сообщалось, что отец футболиста Шахтера U-19 погиб на войне с россией.

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