Украинский дзюдоист погиб на войне с россией
Тело спортсмена удалось идентифицировать спустя 10 месяцев.
Украинский дзюдоист Станислав Гуленков отдал жизнь за свободу страны на войне с российской федерацией.
22-летний спортсмен погиб 20 апреля 2023 года в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой области.
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Тело Станислава удалось идентифицировать только сейчас.
Отметим, что Гуленков был мастером спорта Украины по дзюдо, призером Кубка Европы среди юниоров, призером национальных первенств среди кадетов и молодежи.
Ранее сообщалось, что отец футболиста Шахтера U-19 погиб на войне с россией.
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