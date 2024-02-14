iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

Украинский дзюдоист погиб на войне с россией

Тело спортсмена удалось идентифицировать спустя 10 месяцев.
Вчера, 22:52
Станислав Гуленко / Ukrainian Judo Federation
Станислав Гуленко / Ukrainian Judo Federation

Украинский дзюдоист Станислав Гуленков отдал жизнь за свободу страны на войне с российской федерацией.

22-летний спортсмен погиб 20 апреля 2023 года в районе населенного пункта Новокалиново Донецкой области.

Читай также: Воспитанник Динамо погиб на войне с россией

Тело Станислава удалось идентифицировать только сейчас.

Отметим, что Гуленков был мастером спорта Украины по дзюдо, призером Кубка Европы среди юниоров, призером национальных первенств среди кадетов и молодежи.

Ранее сообщалось, что отец футболиста Шахтера U-19 погиб на войне с россией.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Голливудская звезда обратился с просьбой к французской Лиге 2 Голливудская звезда обратился с просьбой к французской Лиге 2
Голы Мбаппе и Баркало в обзоре матча ПСЖ - Реал Сосьедад Голы Мбаппе и Баркало в обзоре матча ПСЖ - Реал Сосьедад
Хэйни: Наш бой с Гарсией станет крупнейшим в 2024 году Хэйни: Наш бой с Гарсией станет крупнейшим в 2024 году
Роналду сравнялся с Месси по одному из показателей Роналду сравнялся с Месси по одному из показателей
Помочь журналистам

Видео

Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов
Победа Манчестер Сити над Копенгагеном с голом и двумя ассистами Де Брюйне в обзоре матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Ястремская Костюк и Калинина вошли в ТОП-30
просмотров
Биатлон-2023/2024: на чемпионате мира пройдет мужская индивидуальная гонка
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: в Лиге наций стартуем с Албанией
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:54
Голливудская звезда обратился с просьбой к французской Лиге 2
Лига Чемпионов00:54
Голы Мбаппе и Баркало в обзоре матча ПСЖ - Реал Сосьедад
Бокс00:34
Хэйни: Наш бой с Гарсией станет крупнейшим в 2024 году
Европа00:26
Роналду сравнялся с Месси по одному из показателей
Лига Чемпионов00:10
Лига чемпионов: Лацио обыграл Баварию, ПСЖ победил Реал Сосьедад
Вчера, 23:55
Европа23:55
Ошибка Упамекано позволила Лацио обыграть Баварию
Лига Чемпионов23:54
ПСЖ благодаря голам Мбаппе и Баркола победил Реал Сосьедад
Лига Европы23:31
"Мы в кризисе результатов": Гаттузо высказался о матче с Шахтером
Европа23:15
"Я знаю, что это будет сложно": Конте рассказал о своих целях на будущее
Киберспорт23:13
Европейский RMR-турнир. Группа А: NAVI разгромили поляков, FaZe и G2 прошли дальше
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK