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Воспитанник Динамо погиб на войне с россией

Сергей Рожок успел поиграть за ряд украинских клубов.
Сегодня, 00:40
Сергей Рожок / facebook
Сергей Рожок / facebook

Еще один воспитанник киевского Динамо погиб на войне с россией.

Как сообщила пресс-служба Бучанской районной ассоциации футбола, Сергей Рожок в возрасте 38 лет умер, защищая Украину от оккупантов.

За основную команду Динамо не успел провести ни одного матча, но поиграл за симферопольскую Таврию, Закарпатье, Кривбасс, Черноморец и ряд других клубов. В УПЛ вышел на поле в 63 поединках.

Последним клубом Рожка стал аматорский Штурм Ивановка, который он покинул в июле прошлого года.

Напомним, ранее сообщалось, что в возрасте 33 лет, выполняя боевое задание, погиб воспитанник киевлян Александр Щетинин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: динамо война с россией

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