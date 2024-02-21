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Девушку известного боксера задержали в россии за помощь ВСУ

Спортсмен призвал освободить его возлюбленную.
Сегодня, 11:16
Крис ван Хирден с девушкой / TheHeat001
Крис ван Хирден с девушкой / TheHeat001

Боксер Крис ван Хирден сообщил, что его возлюбленная Ксения Карелина задержана в россии.

Спортсмен написал пост в X, в котором попросил помощи.

"Пожалуйста, помолитесь! Россия задержала мою девушку. Мы боремся за тебя и любим тебя, Ксения", - написал боксер.

Ксения имеет гражданство США, она была задержана в Екатеринбурге, куда прибыла, чтобы увидеться с родителями. 

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Ее обвиняют в госизмене. Якобы, она с начала полномасштабной войны в Украине поддерживала украинскую сторону, а также собирала деньги, которые шли на покупку боеприпасов и экипировки для ВСУ. Сообщается, что 24 февраля 2022 она перевела со своего счета в американском банке 51,8 доллара фонду Razom for Ukraine. Ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что футболистка сборной Украины пыталась въехать в россию.

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