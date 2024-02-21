Девушку известного боксера задержали в россии за помощь ВСУ

Боксер Крис ван Хирден сообщил, что его возлюбленная Ксения Карелина задержана в россии.

Спортсмен написал пост в X, в котором попросил помощи.

"Пожалуйста, помолитесь! Россия задержала мою девушку. Мы боремся за тебя и любим тебя, Ксения", - написал боксер.

‼️ Please pray ‼️



Russia has detained my girlfriend 😭😭 pic.twitter.com/fobBrqqGtk — Chris van Heerden (@TheHeat001) February 20, 2024

Ксения имеет гражданство США, она была задержана в Екатеринбурге, куда прибыла, чтобы увидеться с родителями.

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Ее обвиняют в госизмене. Якобы, она с начала полномасштабной войны в Украине поддерживала украинскую сторону, а также собирала деньги, которые шли на покупку боеприпасов и экипировки для ВСУ. Сообщается, что 24 февраля 2022 она перевела со своего счета в американском банке 51,8 доллара фонду Razom for Ukraine. Ей грозит от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что футболистка сборной Украины пыталась въехать в россию.

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