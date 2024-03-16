Бразильская звезда фильмов для взрослых намерена стать футбольным арбитром

Бразильская порнозвезда Элиза Санчес приняла решение стать футбольным арбитром.

42-летная актриса имеет большой послужной список, она считается порнозвездой десятилетия в Бразилии. Но сейчас женщина намерена сменить амплуа.

Элиза рассказала, что в этом году намерена поступить в школу для арбитров, ранее ее сдерживали только предубеждения, но сейчас женщина уверена в себе.

"Самый большой мой страх – это предубеждение в этой сфере. Это единственное, что меня сдерживало. Это всегда было моей детской мечтой, но жизнь заставила меня забыть.

Я поставила себе цель, что в этом году запишусь и наконец-то начну обучение на футбольного арбитра. Чувствую себя готовой и в хорошей физической форме, чтобы выйти на поле. Я вижу светлое будущее в этой сфере. Хочу старательно готовиться к тестам и сдать их с первого раза.

Признаюсь, что иногда мне интересно, будут ли меня уважать игроки и публика. Я женщина и бывшая порнозвезда, так что должна быть готова ко всему, но все равно очень взволнована. Я уже сделала свой первый шаг – выбрала школу и финансовую организацию", – цитирует Элизу The Sun.

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