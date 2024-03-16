iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Бразильская звезда фильмов для взрослых намерена стать футбольным арбитром

Элиза Санчес готовится исполнить детскую мечту.
Сегодня, 16:37
Элиза Санчес / instagram.com/elisasanchesreall
Элиза Санчес / instagram.com/elisasanchesreall

Бразильская порнозвезда Элиза Санчес приняла решение стать футбольным арбитром.

42-летная актриса имеет большой послужной список, она считается порнозвездой десятилетия в Бразилии. Но сейчас женщина намерена сменить амплуа.

Элиза рассказала, что в этом году намерена поступить в школу для арбитров, ранее ее сдерживали только предубеждения, но сейчас женщина уверена в себе.

"Самый большой мой страх – это предубеждение в этой сфере. Это единственное, что меня сдерживало. Это всегда было моей детской мечтой, но жизнь заставила меня забыть.

Я поставила себе цель, что в этом году запишусь и наконец-то начну обучение на футбольного арбитра. Чувствую себя готовой и в хорошей физической форме, чтобы выйти на поле. Я вижу светлое будущее в этой сфере. Хочу старательно готовиться к тестам и сдать их с первого раза.

Признаюсь, что иногда мне интересно, будут ли меня уважать игроки и публика. Я женщина и бывшая порнозвезда, так что должна быть готова ко всему, но все равно очень взволнована. Я уже сделала свой первый шаг – выбрала школу и финансовую организацию", – цитирует Элизу The Sun.

Ранее также сообщалось, что женская команда Арсенала попала в курьезную ситуацию.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Манчестер Юнайтед определился с судьбой Амрабата Манчестер Юнайтед определился с судьбой Амрабата
Лунин под прессингом отдал хоккейный ассист Лунин под прессингом отдал хоккейный ассист
Бавария на выезде без проблем обыграла Дармштадт Бавария на выезде без проблем обыграла Дармштадт
Кейн побил рекорд Бундеслиги по голам в дебютном сезоне Кейн побил рекорд Бундеслиги по голам в дебютном сезоне
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: в Канаде пройдут женские и мужские гонки преследования последнего этапа
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился еще один спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/4, 1/2 и финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров

Последние новости

Европа18:53
Манчестер Юнайтед определился с судьбой Амрабата
Европа18:45
Лунин под прессингом отдал хоккейный ассист
Европа18:28
Бавария на выезде без проблем обыграла Дармштадт
Европа18:14
Кейн побил рекорд Бундеслиги по голам в дебютном сезоне
Европа17:50
Клубы из Саудовской Аравии хотят подписать вингера Барселоны
Украина17:28
Раннее удаление и гол-красавец: Оболонь неожиданно обыграла Полесье
Европа17:20
Манчестер Сити готов выложить за лидера Ньюкасла более 100 млн евро
Другие страны17:01
Дани Алвеса могут временно выпустить из тюрьмы
Европа16:59
Ливерпуль заинтересован в подписании форварда из Бундеслиги
16:43
Экстра-лига по футзалу: Энергия обыграла SkyUp, ХИТ вырвал победу над Ураганом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK