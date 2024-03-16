Женская команда Арсенала попала в курьезную ситуацию в дерби с Челси

Женская команда лондонского Арсенала попала в забавную ситуацию накануне в дерби с Челси.

Как сообщает The Athletic, "канонирки" вышли на поединок с соседками по Лондону в белых гетрах, что контрастировало с формой оппоненток.

В связи с этим девушкам из Арсенала пришлось одолжить черный комплект гетр у своих соперниц и заклеивать название их технического спонсора, потому что они в этом матче выступали в качестве гостей.

Из-за этого курьеза старт поединка был задержан на полчаса. Отметим, что победу одержал Челси со счетом 3:1, интересно, что номинально за гостей отличилась полузащитница "синих" Катарина Маркарио.

Напомним, ранее сообщалось, что Арсенал установил рекорд чемпионата Англии

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