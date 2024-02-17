Арсенал установил рекорд чемпионата Англии

В рамках женского чемпионата Англии Арсенал на своем поле принял соперниц из Манчестер Юнайтед.

Поединок состоялся на Эмирейтс Стэдиум и собрал рекордное количество зрителей для женской Супер Лиги Англии. Игру посетило 60,160 человек.

Примечательно, что предыдущий рекорд также принадлежал Арсеналу и все матчи в топ-5 по посещаемости были домашними для "канонирок".

Читай также: Арсенал повторил свое достижение более чем 10-летней давности

Что касается результата матча, то подопечные Йонаса Эйдевалля победили со счетом 3:1. Голами за лондонский клуб отмечались Клоэ Лакасс и Ким Литтл, автогол на свой счет записала Гейсе. За гостей гол престижа забила Люсия Гарсия.

Сейчас в женском чемпионате Англии первую строчку, имея 34 пункта в своем активе, делят Ман Сити и Челси. Арсенал идет третьим, отставая на три очка.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!