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Арсенал установил рекорд чемпионата Англии

На матч женской команды лондонцев пришло рекордное количество людей.
Сегодня, 17:27
Арсенал / Getty Images
Арсенал / Getty Images

В рамках женского чемпионата Англии Арсенал на своем поле принял соперниц из Манчестер Юнайтед.

Поединок состоялся на Эмирейтс Стэдиум и собрал рекордное количество зрителей для женской Супер Лиги Англии. Игру посетило 60,160 человек.

Примечательно, что предыдущий рекорд также принадлежал Арсеналу и все матчи в топ-5 по посещаемости были домашними для "канонирок".

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Что касается результата матча, то подопечные Йонаса Эйдевалля победили со счетом 3:1. Голами за лондонский клуб отмечались Клоэ Лакасс и Ким Литтл, автогол на свой счет записала Гейсе. За гостей гол престижа забила Люсия Гарсия.

Сейчас в женском чемпионате Англии первую строчку, имея 34 пункта в своем активе, делят Ман Сити и Челси. Арсенал идет третьим, отставая на три очка.

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