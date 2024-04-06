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Футболки хавбека Реала являются самыми популярными в мире

Джуд Беллингем и здесь лидирует с солидным отрывом.
Сегодня, 12:45
Джуд Беллингем / Getty Images
Джуд Беллингем / Getty Images

Футболки Джуда Беллингема чаще всего ищут в Интернете, пишет AS.

Испанское издание провело исследование, по результатам которого вышло, что футболки хавбека Реала чаще всего ищут в Интернете - около 33 тысяч запросов в месяц.

Второе место также занял игрок Реала, запросы о покупке футболке Винисиуса Жуниора появляются в поисковых системах по 28 тысяч раз месяц.

Стоит отметить, что это очень большие цифры, которые еще и делают футболки этих игроков самыми популярными не только в Испании, но и в мире. К тому же, с солдиным отрывом.

Так, например, третье место занимает Роберт Левандовски, запросы о покупке футболки с его именем появляются в поисковых системах около семи тысяч в месяц. А четвертый - Маркус Рэшфорд с чуть более пятью тысячами запросами в месяц.

Ранее также Бензема рассказал, почему у него не получается в Саудовской Аравии.

 

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