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ФИФА ввела специальный жест для игроков, которые столкнутся с расизмом на поле

Федерация обяжет следовать новым правилам все национальные ассоциации.
Сегодня, 16:29
Конгресс ФИФА / FIFA
Конгресс ФИФА / FIFA

ФИФА ввела новый жест для игроков, которые столкнуться с расизмом на футбольном поле, такое решение было принято на конгрессе ФИФА.

Теперь игроки могут скрестить руки, чтобы судья остановил игру и наказал виноватых в случае проявления расизма.

Также отдельно уточняется, что если подобный эпизод произойдет трижды в течение одного матча, судья обязан будет прекратить матч.

ФИФА намерена обязать использовать новые правила все национальные ассоциации входящие в ее состав.

Также Федерация будет требовать от стран-участниц признания расизма уголовно-наказуемым преступлением на государственном уровне.

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