Пятов травмировался, а украинская команда разгромно проиграла на Кубке мира медиа-лиги Пике
UKRAINE STEEL TEAM еще имеет шансы пройти дальше по сетке.
В воскресенье, 26 мая, стартовала медиа-лига Kings World Cup, организованная Жераром Пике.
В турнире приняла участие и украинская команда UKRAINE STEEL TEAM, в которую вошли бывшие футболисты, а капитаном стал популярный стример Михаил Лебига.
В первом матче нашей команде противостоял бразильский коллектив g3xfc, который вчистую обыграл наших парней со счетом 0:4.
Кроме того во время матча травму получил наш голкипер Андрей Пятов, а Лебига не реализовал пенальти.
Однако у нашей команды еще есть шанс, поскольку для окончательного вылета с турнира нужно проиграть дважды.
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