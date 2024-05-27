Пятов травмировался, а украинская команда разгромно проиграла на Кубке мира медиа-лиги Пике

UKRAINE STEEL TEAM еще имеет шансы пройти дальше по сетке.

В воскресенье, 26 мая, стартовала медиа-лига Kings World Cup, организованная Жераром Пике.

В турнире приняла участие и украинская команда UKRAINE STEEL TEAM, в которую вошли бывшие футболисты, а капитаном стал популярный стример Михаил Лебига.

В первом матче нашей команде противостоял бразильский коллектив g3xfc, который вчистую обыграл наших парней со счетом 0:4.

Кроме того во время матча травму получил наш голкипер Андрей Пятов, а Лебига не реализовал пенальти.

Однако у нашей команды еще есть шанс, поскольку для окончательного вылета с турнира нужно проиграть дважды.

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