iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

BBC присудил приз футболистке, которую ранее не допускали из-за повышенного тестостерона

Барбара Банда стала футболисткой года по версии читателей.
Сегодня, 14:45
Барбара Банда / Getty Images
Барбара Банда / Getty Images

На BBC завершилось голосование за лучшую футболистка года, где выиграла не самя очевидная кандидатка.

Пользователям были предложены пять футболисток, среди которых была и обладательница Золотого мяча Айтана Бонмати. Но выиграла приз нападающая Орландо и сборной Замбии Барбара Банда.

В 2022 году Банду не допустили на женский Кубок Африки из-за повышенного тестостерона. Также годом ранее футболистка попала в такой же скандал на Олимпиаде-2021.

При этом в материале BBC нет ни единого упоминания о проблемах Банды с тестостероном. В текущем сезоне у нее 13 голов в регулярном чемпионате и еще четыре в рамках плей-офф.

Также Барбара представляла свою страну на Олимпийских играх в Париже, где отметилась четырьмя голами.

Ранее также звзеда ПСЖ заметили с новой девушкой.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

ПСВ - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов ПСВ - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Аморим определился с главной трансферной целью Манчестер Юнайтед Аморим определился с главной трансферной целью Манчестер Юнайтед
Украинец попал в символическую сборную тура в европейском чемпионате Украинец попал в символическую сборную тура в европейском чемпионате
"Его раскатали, как блин": тренер оценил поражение Джошуа от Дюбуа "Его раскатали, как блин": тренер оценил поражение Джошуа от Дюбуа
Помочь журналистам

Видео

Аргентинские фанаты принесли на финал Копа Судамерикана часть тела своего умершего дедушки
Аргентинские фанаты принесли на финал Копа Судамерикана часть тела своего умершего дедушки

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" поборятся за элиту Лиги наций - назван соперник в плей-офф
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
просмотров
Рейтинг ATP: провал Урсу, успех Приходько, Синнер первая ракетка мира
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов16:20
ПСВ - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа15:59
Аморим определился с главной трансферной целью Манчестер Юнайтед
Европа15:34
Украинец попал в символическую сборную тура в европейском чемпионате
Бокс15:05
"Его раскатали, как блин": тренер оценил поражение Джошуа от Дюбуа
Футбол14:45
BBC присудил приз футболистке, которую ранее не допускали из-за повышенного тестостерона
Шахматы14:31
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира: Дин и Гукеш сыграли вничью во второй партии
Лига Чемпионов14:09
ПСВ - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов
Бокс13:49
"Украинская система бокса невероятна": тренер высказался про вес Фьюри в реванше с Усиком
Европа13:45
Манчестер Юнайтед и Ливерпуль поспорят за защитника Вулверхэмптона
Европа13:25
Звезду ПСЖ заметили с новой девушкой в ночном клубе
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK