На BBC завершилось голосование за лучшую футболистка года, где выиграла не самя очевидная кандидатка.

Пользователям были предложены пять футболисток, среди которых была и обладательница Золотого мяча Айтана Бонмати. Но выиграла приз нападающая Орландо и сборной Замбии Барбара Банда.

В 2022 году Банду не допустили на женский Кубок Африки из-за повышенного тестостерона. Также годом ранее футболистка попала в такой же скандал на Олимпиаде-2021.

При этом в материале BBC нет ни единого упоминания о проблемах Банды с тестостероном. В текущем сезоне у нее 13 голов в регулярном чемпионате и еще четыре в рамках плей-офф.

Также Барбара представляла свою страну на Олимпийских играх в Париже, где отметилась четырьмя голами.

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