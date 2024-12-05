IFAB тестирует новые правила, касающиеся задержки ввода мяча вратарем

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) разрабатывает новые правила, касающиеся задержки мяча вратарем, пишет The Times.

В нынешних правилах арбитр имеет право назначить свободный удар, если голкипер держит мяч более шести секунд. Однако это правило зачастую игнорируется.

Потому теперь IFAB хочет расширить время для гокипера до 8 секунд, однако нказанием за передержку станет угловой удар.

Новое правило уже протестировали в лиге Мальты, а вскоре введут и в молодежный чемпионат Италии. Только с разницей, что в случае нарушения будет не угловой, а вброс из-за боковой.

"Случаев подачи угловых практически не было. Безусловно, это говорит о том, что сдерживающий фактор – это именно то, что мы хотели бы видеть на данном этапе, это побуждает вратарей ускорить ввод мяча в игру. Во время испытаний на Мальте вратари удерживали мяч 796 раз, и ни разу время не превышало восьми секунд. В Италии вместо подачи углового будут назначать вбрасывание, но это считается менее сдерживающим фактором.

Гнев тренера на вратаря, из-за которого подали угловой или назначили вбрасывание, которое привело к голу, будет означать, что вратарь не сделает этого в следующий раз. Это изменит поведение вратаря", – сказал член правления IFAB Патрик Нельсон.

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