ФИФА проведет церемонию The Best в онлайн формате

ФИФА приняла решение провести церемонию награждения премии The Best в онлайн формате, пишет AS.

Футбольные чиновники руководствовались двумя факторами, идя на такой шаг. Ключевым стало отсутствие свободных дат для церемонии как в мужском, так и в женском футболе.

А во-вторых ФИФА не захотела повторения прошлогодней истории, когда ни один из трех претендентов на награду не присутствовал лично.

Чтобы избежать возможного бойкота церемонии по тем или иным причинам и было принято решение провести ее в онлайн формате.

Победителей во всех номинациях назовут уже завтра, 17 декабря.

Ранее также сообщалось, что Барселона обвинила Ла Лигу в двойных стандартах.

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