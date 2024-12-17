"96 клубов и 4 лиги": Суперлига представила новый формат и название

У турнира будет собственная платформа с бесплатными трансляциями.

Суперлига Европы перезапустилась с новым форматом и названием, сообщает AS.

Теперь проект будет называться Объединенная лига, которая будет подразумевать четыре дивизиона, по которым будут распределены 96 клубов.

В первых двух дивизонах будут распределны лучшие команды национальных чемпионатов по 16 клубов в дивизионе. А в оставшихся двух - остальные участники, но уже по 32 команды в дивизионе.

Кроме того проект обзаведется собственной платформой Unify, на которой будут бесплатно доступны онлайн трансляции матчей, хайлайты, сводки, а также различный контент от клубов-участников.

При этом Unify также будет иметь и платные варианты подписки с уменшенным количеством рекламы и расширенными опциями просмотра.

Компания A22, занимающаяся проектом, уже направила в УЕФА письмо с подробным описанием Объединенной лиги и запросом на одобрение проекта.

Ранее также сообщалось, что Михаила Мудрика временно отстранили от футбола.

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