"96 клубов и 4 лиги": Суперлига представила новый формат и название
Суперлига Европы перезапустилась с новым форматом и названием, сообщает AS.
Теперь проект будет называться Объединенная лига, которая будет подразумевать четыре дивизиона, по которым будут распределены 96 клубов.
В первых двух дивизонах будут распределны лучшие команды национальных чемпионатов по 16 клубов в дивизионе. А в оставшихся двух - остальные участники, но уже по 32 команды в дивизионе.
Кроме того проект обзаведется собственной платформой Unify, на которой будут бесплатно доступны онлайн трансляции матчей, хайлайты, сводки, а также различный контент от клубов-участников.
При этом Unify также будет иметь и платные варианты подписки с уменшенным количеством рекламы и расширенными опциями просмотра.
Компания A22, занимающаяся проектом, уже направила в УЕФА письмо с подробным описанием Объединенной лиги и запросом на одобрение проекта.
Ранее также сообщалось, что Михаила Мудрика временно отстранили от футбола.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!