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Милан не смог пристроить лишнего нападающего в Бундеслигу

Немецкий РБ Лейпциг отказался от перехода нападающего сборной Швейцарии.
Сегодня, 15:58
Ноа Окафор / Getty Images
Ноа Окафор / Getty Images

"Красные быки" отозвали согласие на трансфер Ноа Окафора. Переход на правах аренды сорвался из-за проблем швейцарца со здоровьем, сообщает Sky Sport.

Накануне "россонери" согласились отпустить форварда в чемпионат Германии. Стороны согласовали аренду Окафора за 1 млн евро до конца сезона без обязательств выкупа.

Далее 24-летний швейцарец прибыл на традиционный медосмотр. Однако врачи обнаружили у него травму, предусматривающую длительное восстановление. Как следствие, арендное соглашение стало нецелесообразным.

Швейцарский нападающий перешел в Милан перед прошлым сезоном. Впрочем, на Сан-Сиро он проиграл конкуренцию за место в основе и пока оформил всего 7 голов во всех турнирах (52 матча).

Кстати, дортмундская Боруссия положила глаз на Зинченко на фоне потери доверия в Арсенале.

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