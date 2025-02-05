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IFAB рассмотрит введение системы тренерских запросов

FVS считается более экономически выгодной альтернативой VAR.
Сегодня, 10:10
VAR / Getty Images
VAR / Getty Images

Медународный совет футбольных ассоциаций (IFAB) рассмотрит введение системы тренерских запросов (FVS).

Эта система позволяет тренерам делать запрос о просмотре видеоповтора во время матча. Она уже использовалась на женских ЧМ U-17 и U-20.

ФИФА видит в этой системе аналог VAR, а IFAB считает ее более экономически выгодной.

Обсуждение FVS пройдет 1 марта на заседании в Белфасте. Там же обсудят и другие возможные нововведения, направленные на сокращение затрат времени на проверки эпизодов.

Также будут обсуждаться различные изменения в правилах на будущий сезон, включая возможность капитанов команд обращаться к главному арбитру.

Ранее также сообщалось, что легенда Ливерпуля может вернуться в АПЛ.

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